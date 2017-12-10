Сухое дерби: "Ювентус" и "Интер" голов друг другу не забили

"Интер" в ранге лидера Серии А приехал в гости к своему заклятому врагу "Ювентусу". Впервые за долгое время Дерби Италии принимало такой размах, ведь долгое время миланский коллектив не мог тягаться с лидерами чемпионата, пребывая в кризисе, сейчас же черно-синие претендуют на победу в Серии А, и матч против чемпиона должен был показать, сможет ли "Интер" тягаться с грандами на длинной дистанции.

"Ювентус" владел инициативой с самого начала матча, уже в начале встречи Манджукич дважды проверил бдительность гостей, сначала его выстрел отбил Ханданович, а затем после добивания мяч с линии вынес защитник. Еще несколько атак хозяев ничем не завершились, а затем "Ювентус" взял передышку. "Интер" такая игра устраивала, гости никуда не спешили, атаковали немного академично, поэтому угрозы воротам Щесны создать не могли.

Ближе к середине тайма команды и вовсе остановились, игроки часто нарушали правила, из-за чего было очень много остановок и страдал темп. "Ювентус" продолжил владеть территориальным преимуществом, но это ничего ему не давало.

Перед перерывом туринцы все же отметились активными действиями. Но забить не смогли. После навеса Куадрадо и скидки от Матюиди прямо во вратаря пробил Хедира, а перед свистком на перерыв в каркас ворот после навеса от Куадрадо пробил Манджукич.

Во втором тайме хорват упустил еще несколько моментов: сначала он не забил с нескольких метров после флангового прострела, а затем пробил прямо во вратаря метров с 25. Игроки "Ювентуса" не могли забить сами, и им едва не помог Перишич, который едва не срезал мяч в свои ворота, но для "Интера" все обошлось.

"Ювентус" давил, моменты упустил Хедира и Асамоа, но игровой снаряд в ворота так и не залетел. "Интер" сумел сдержать чемпиона, и теперь может вздохнуть спокойнее, календарь у миланцев будет не такой тяжелый. В следующих турах они сыграют против "Удинезе" и "Сассуоло".

"Ювентус" – "Интер" 0:0

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Бенатия, Асамоа, Матюиди, Хедира (Дибала, 77), Пьянич (Бентакур, 87), Куадрадо, Манджукич, Игуаин.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Сантон (Далберт, 65), Весино Брозович, Кандрева (Гальярдини, 74), Валеро, Перишич, Икарди (Эдер, 88).

Не пропустите: Обзор матча | http://soccernews.ru