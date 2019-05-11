Сулейманов близок к повторению рекорда чемпионата

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Сулейманов близок к повторению рекорда чемпионата

Сегодня, 11 мая, прошел матч "Краснодар" - "Енисей" (4:0), в котором отметились два молодых игрока "быков" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

19-летний Сулейманов забил уже 6 гол в нынешнем сезоне, после того, как вышел на замену. Подобный результат ранее показывал Дмитрий Кириченко и Александр Зернов.

Чтобы стать рекордсменом, как Алексей Бычков и Рустам Фахрутдинов, футболисту нужно забить еще один год.

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