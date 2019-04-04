Сулейманов: "Хочу когда-нибудь поиграть в "Барселоне"

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Сулейманов: "Хочу когда-нибудь поиграть в "Барселоне"
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что он хочет играть за "Барселону".

"Я, естественно, слежу за играми "Барселоны". Переживаю за них, потому что там Месси. Конечно, мне хочется когда-нибудь там сыграть. Но для этого мне нужно много работать, и сейчас я хочу выступать за "Краснодар", доказывать свою состоятельность. А в будущем не знаю, как все сложится. Но думаю, если это мое, то от меня не уйдет. Если свыше будет решено, я там поиграю. Если нет - то нет", - приводит слова Сулейманова официальный сайт РФС.

19-летний Сулейманов является воспитанником "Краснодара". В нынешнем сезоне он провел за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов. Его контракт с "быками" действует до лета 2022 года.

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