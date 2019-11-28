Сулейманов и Ари - в старте "Краснодара" на матч с "Базелем"

Тренерские штабы "Краснодара" и "Базеля" огласили стартовые составы на мат 5-го тура группового этапа Лиги Европы. объявили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Вильена, Газинский, Олссон, Вандерсон, Ари, Сулейманов.

"Базель": Омлин, Риверос, Альдерете, Бергстрем, Видмер, Фрей, Комерт, Окафор, Кампо, Стокер, Адеми.

Встреча состоится сегодня, 28 ноября, в Краснодаре. Начало - в 18:50 (мск). Первая игра команд завершилась разгромным поражением российского клуба.

В турнирной таблице группы C "Краснодар" после 4 туров занимает 3 место, имея в активе 6 очков.

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