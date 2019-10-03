Сулейманов и Берг - в старте "Краснодара" на матч Лиги Европы с "Хетафе"

Стало известно, кто выйдет в стартовом составе "Краснодара" и "Хетафе" на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Фьолусон, де Вильена, Ольссон, Намли, Сулейманов, Берг.

Запасные: Крицюк, Ари, Скопинцев, Уткин, Камболов, Стоцкий, Фернандеш.



"Хетафе": Кикицола, Бруно, Кабрера, Ньом, Гарсия, Фаджр, Тимор, Портильо, Кенеди, Анхель, Галлего.

Запасные: Сория, Джене, Куку, Максимович, Суарес, Джейсон, Дуро.



Матч состоится сегодня, 3 октября, в Краснодаре. Начало встречи - в 22:00 (мск).

А еще: "Спартак" потерял основного хавбека перед матчем с "Краснодаром"| http://soccernews.ru