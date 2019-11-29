Сулейманов: "Краснодар" должен был побеждать крупнее"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победный матч с "Базелем" (1:0) в 5-м туре Лиги Европы.

"Считаю, мы должны были побеждать крупнее - 2:0 или 3:0. Мы ничего не позволили создать «Базелю». Несмотря на раннюю замену, скажу честно, силы у меня еще были. Хотя тренерский штаб сказал, что я слишком много играю в последнее время и надо меня чуть-чуть поберечь.

Впереди у нас решающий матч с "Хетафе", в котором нужно выложиться по максимуму. Мы хотим играть в Лиге Европы в феврале и, уверен, нам это под силу", - сказал футболист.

Единственный гол в игре забил Ари наа 72-й минуте, реализовав пенальти.

После 5 туров группового этапа "Краснодар" набрал 9 баллов и расположился на 3 месте группы С. 12 декабря команда сыграет на выезде с "Хетафе".

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