Сулейманов - лучший игрок "Краснодара" в марте

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Сулейманов - лучший игрок "Краснодара" в марте

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов признан лучшим игроком команды по итогам марта, сообщает официальный сайт клуба.

Сулейманов занял первое место в результате голосования среди фанатов и набрал 44,7 процентов голосов. Вторым стал голкипер Матвей Сафонов (20,3%), третье место у полузащитника Маурисио Перейры (15,4%).

В марте 19-летний Сулейманов провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.

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