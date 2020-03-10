Сулейманов недоволен своей ролью в "Краснодаре"

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Сулейманов недоволен своей ролью в "Краснодаре"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов признался, что его не устраивает текущая роль в команде.

"Я доказал себе и всем, что играл не хуже, чем кто-либо в команде. Роль джокера? Она меня не устраивает, об этом знают в клубе. Я высказал своё мнение по этому поводу: я выхожу и каждую игру доказываю. Надеюсь, в следующей игре буду играть в старте", - сказал Сулейманов.

Напомним, что 20-летний форвард является воспитанником "Краснодара" и играет за основу с июля 2017 года.

В этом сезоне Сулейманов провёл за "быков" 30 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

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