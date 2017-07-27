Сулейманов: "Помню угловой, как мяч катился. Как забил не помню"
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал свой первый гол за клуб в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Люнгбю" (2:1).
"Игра не складывалась поначалу, но такое бывает, и я надеюсь, что игра будет налаживаться в дальнейшем. Конечно, у меня было волнение, когда выходил на поле, все-таки первая игра на этом стадионе. Но с первым касанием мяча волнение ушло.
Как забил? Помню угловой, как мяч катился. Больше ничего не помню. Кого первым побежали поздравлять? Побежал к пацанам с молодежки. Договаривались. Буду ди проставляться? Нет. Просто отдых, дальше готовимся", - приводят слова Сулейманова российские СМИ.
Видео: Дебютный гол юного форварда.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar #UEL #ЛигаЕвропы. 3-й квалификационный раунд. #КраснодарЛюнгбю 2:1 90+3' Магомед-Шапи Сулейманов pic.twitter.com/Owjd6Zow15— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 27 июля 2017 г.
В этом матче 17-летний Сулейманов вышел на поле в самой концовке и забил победный гол "быков" на третьей компенсированной минуте.
Не пропустите: "Краснодар" - "Люнгбю" - 2:1 (обзор). | http://soccernews.ru
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