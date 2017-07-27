Сулейманов: "Помню угловой, как мяч катился. Как забил не помню"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал свой первый гол за клуб в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Люнгбю" (2:1).

"Игра не складывалась поначалу, но такое бывает, и я надеюсь, что игра будет налаживаться в дальнейшем. Конечно, у меня было волнение, когда выходил на поле, все-таки первая игра на этом стадионе. Но с первым касанием мяча волнение ушло.

Как забил? Помню угловой, как мяч катился. Больше ничего не помню. Кого первым побежали поздравлять? Побежал к пацанам с молодежки. Договаривались. Буду ди проставляться? Нет. Просто отдых, дальше готовимся", - приводят слова Сулейманова российские СМИ.

Видео: Дебютный гол юного форварда.

В этом матче 17-летний Сулейманов вышел на поле в самой концовке и забил победный гол "быков" на третьей компенсированной минуте.

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