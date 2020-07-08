Сулейманов рассказал, что в "Локомотиве" изменилось с приходом Николича

Форвард "Локомотива" Тимур Сулейманов рассказал, что изменилось в команде после отставки Юрия Семина.

Специалист покинул московский клуб в конце мая этого года. Его место занял Марко Николич.



"После прихода Николича чувствуется повышенное внимание к молодым футболистам. Тренеры со мной стали много индивидуально разговаривать и дополнительно тренировать, подготавливать. Я этому очень рад, мне этого не хватало. Так что есть и внимание, и, иногда, общение с главным тренером.

Пока трудно сравнивать Сёмина и Николича. Если говорить о тренировках, то сейчас наш тренировочный план почти всегда игровой. Но это понятно, так как матчи идут каждые три-четыре дня. Что касается Юрия Палыча, у него была подготовка к жёсткому футболу, нужно было не бояться и идти в стыки.

Сейчас важна игра в атаку - все любят атакующий футбол. А у Юрия Палыча футбол был более старинный, более жёсткий. Но команда его понимала - не просто же так "Локомотив" не опускался ниже третьего места после чемпионского сезона. Юрий Палыч очень многое сделал для клуба",- цитирует слова футболиста "Матч ТВ".

Ранее Сёмин назвал причину своего ухода из "Локомотива".

Не пропустите: Сёмин обвинил Кикнадзе в подлом поступке. | http://soccernews.ru