Сулейманов рассказал, что в "Локомотиве" изменилось с приходом Николича
Форвард "Локомотива" Тимур Сулейманов рассказал, что изменилось в команде после отставки Юрия Семина.
Специалист покинул московский клуб в конце мая этого года. Его место занял Марко Николич.
"После прихода Николича чувствуется повышенное внимание к молодым футболистам. Тренеры со мной стали много индивидуально разговаривать и дополнительно тренировать, подготавливать. Я этому очень рад, мне этого не хватало. Так что есть и внимание, и, иногда, общение с главным тренером.
Пока трудно сравнивать Сёмина и Николича. Если говорить о тренировках, то сейчас наш тренировочный план почти всегда игровой. Но это понятно, так как матчи идут каждые три-четыре дня. Что касается Юрия Палыча, у него была подготовка к жёсткому футболу, нужно было не бояться и идти в стыки.
Сейчас важна игра в атаку - все любят атакующий футбол. А у Юрия Палыча футбол был более старинный, более жёсткий. Но команда его понимала - не просто же так "Локомотив" не опускался ниже третьего места после чемпионского сезона. Юрий Палыч очень многое сделал для клуба",- цитирует слова футболиста "Матч ТВ".
Ранее Сёмин назвал причину своего ухода из "Локомотива".
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