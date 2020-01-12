Сулейманов рассказал, кого считает лучшим игроком в России за последний год

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Сулейманов рассказал, кого считает лучшим игроком в России за последний год

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, кто, по его мнению, является лучшим футболистом РПЛ за последний год. Об этом сообщает "Матч ТВ".

20-летний форвард считает, что лучшим игроком чемпионата России является экс-полузащитник "Краснодара" Маурисо Перейра, который сейчас выступает за "Орландо Сити".

Перейра выступал в "Краснодаре" с 2013 по 2019 год.

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