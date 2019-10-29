Сулейманов рассказал, за сколько он купил свою машину

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что он купил автомобиль Mercedes за четыре миллиона рублей.

"Тачка с мощностью в 750 лошадиных сил? Просто она мне понравилась. Зачем мне машина? Когда ты во дворе малой пацан, и ездят вокруг, то думаешь, что придет и твое время. На ней надо было показаться в Махачкале. Я сначала и не знал, что там 750 лошадиных сил. Взял машину за 4 миллиона", - сказал Сулейманов в интервью YouTube-каналу "КраСава".

19-летний Сулейманов является воспитанником "Краснодара". В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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