Сулейманов сделал выбор между Месси и Хабибом

Теги барселоналионель мессикраснодармагомед-шапи сулейманов

Сулейманов сделал выбор между Месси и Хабибом
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов поделился мнением о том, кто является более легендарным спортсменом - нападающий "Барселоны" Лионель Месси или. российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

"Хабиб сам сказал, что футбол - спорт номер один для мира. Так что для мирового спорта Лео Месси круче. Но я буду равняться на своего земляка. Пускай, все-таки будет Хабиб. Последний раз поздравил его с победой над Порье. Потом он отметил меня, когда я забил Туле. Потом он делал это постоянно и у меня увеличились подписчики", - сказал Сулейманов в интервью Youtube-каналу "Красава".

19-летний Сулейманов является воспитанником "Краснодара". В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Месси назвал нападающего, которого он считает лучшим. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алюминиевого Дзюбу украли в Подмосковье

Алюминиевого Дзюбу украли в Подмосковье

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гранада Гранада 10 20
2 Барселона Барселона 9 19
3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 10 19
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 10 19
5 Севилья Севилья 10 19
6 Реал Мадрид Реал Мадрид 9 18
7 Вильярреал Вильярреал 10 17
8 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 10 14
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 10 13
10 Хетафе Хетафе 10 13
11 Валенсия Валенсия 9 13
12 Осасуна Осасуна 9 11
13 Леванте Леванте 10 11
14 Алавес Алавес 10 11
15 Мальорка Мальорка 10 10
16 Эйбар Эйбар 10 9
17 Сельта Виго Сельта Виго 10 9
18 Бетис Бетис 10 9
19 Эспаньол Эспаньол 10 8
20 Леганес Леганес 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов