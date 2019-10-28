Сулейманов сделал выбор между Месси и Хабибом



Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов поделился мнением о том, кто является более легендарным спортсменом - нападающий "Барселоны" Лионель Месси или. российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

"Хабиб сам сказал, что футбол - спорт номер один для мира. Так что для мирового спорта Лео Месси круче. Но я буду равняться на своего земляка. Пускай, все-таки будет Хабиб. Последний раз поздравил его с победой над Порье. Потом он отметил меня, когда я забил Туле. Потом он делал это постоянно и у меня увеличились подписчики", - сказал Сулейманов в интервью Youtube-каналу "Красава".

19-летний Сулейманов является воспитанником "Краснодара". В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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