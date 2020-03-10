Сулейманов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

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Сулейманов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов порассуждал о борьбе за золотые медали в текущем розыгрыше чемпионата России.

"Бороться за чемпионство будем до конца. "Зенит" ещё не выиграл чемпионат. Пока есть шансы, будем бороться. Думаю, всё впереди", - сказал Сулейманов.

Напомним, что по итогам первой части сезона "Зенит" опережал "Краснодар" на 10 очков, однако две подряд осечки питерцев после зимней паузы позволили "быкам" сократить отставание от лидера до 6 баллов.

В активе Сулейманова 6 голов и 6 ассистов в 30 матчах.

Не пропустите: Сулейманов недоволен своей ролью в "Краснодаре". | http://soccernews.ru
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