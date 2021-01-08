Сульшер анонсировал уход двух игроков из "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер назвал двух футболистов, чьё пребывание в клубе подходит к концу.

По словам норвежского тренера, в этом году команду покинут вратарь Серхио Ромеро и защитник Маркос Рохо.

"Красные дьяволы" готовы отпустить обоих аргентинцев уже в январе, но, возможно, они отработают свои контракты до конца и уйдут летом.

Ромеро выступает за "МЮ" с лета 2015 года, сыграл 61 матч и пропустил 27 голов. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

Рохо играет за "Юнайтед" с 2014 года, провёл 122 игры, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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