Сульшер анонсировал уход двух игроков из "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер назвал двух футболистов, чьё пребывание в клубе подходит к концу.
По словам норвежского тренера, в этом году команду покинут вратарь Серхио Ромеро и защитник Маркос Рохо.
"Красные дьяволы" готовы отпустить обоих аргентинцев уже в январе, но, возможно, они отработают свои контракты до конца и уйдут летом.
Ромеро выступает за "МЮ" с лета 2015 года, сыграл 61 матч и пропустил 27 голов. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
Рохо играет за "Юнайтед" с 2014 года, провёл 122 игры, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18