Сульшер дал комментарий касательно матча с "Ливерпулем"

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Сульшер дал комментарий касательно матча с "Ливерпулем"Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал комментарий официальному сайту команды перед матчем 19-го тура АПЛ с "Ливерпулем".

"Год назад мы проиграли на "Энфилде" 0:2. Однако с тех пор результаты стали гораздо лучше. Все благодаря большой работе, которую проделал каждый в клубе. 

Но не стоит забывать, что если подняться на вершину Килиманджаро или Эвереста, сесть и просто расслабиться, то вы замерзнете насмерть.

Необходимо продолжать двигаться вперед. Менталитет игроков изменился, теперь мы верим, что нам по плечу большие задачи", – заявил Сульшер.

Напомним, что встреча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 17 января. Начало в 19:30 по московскому времени.

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