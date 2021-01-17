Сульшер дал комментарий касательно матча с "Ливерпулем"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал комментарий официальному сайту команды перед матчем 19-го тура АПЛ с "Ливерпулем".

"Год назад мы проиграли на "Энфилде" 0:2. Однако с тех пор результаты стали гораздо лучше. Все благодаря большой работе, которую проделал каждый в клубе.

Но не стоит забывать, что если подняться на вершину Килиманджаро или Эвереста, сесть и просто расслабиться, то вы замерзнете насмерть.