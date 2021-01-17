Сульшер дал комментарий касательно матча с "Ливерпулем"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал комментарий официальному сайту команды перед матчем 19-го тура АПЛ с "Ливерпулем".
"Год назад мы проиграли на "Энфилде" 0:2. Однако с тех пор результаты стали гораздо лучше. Все благодаря большой работе, которую проделал каждый в клубе.
Но не стоит забывать, что если подняться на вершину Килиманджаро или Эвереста, сесть и просто расслабиться, то вы замерзнете насмерть.
Необходимо продолжать двигаться вперед. Менталитет игроков изменился, теперь мы верим, что нам по плечу большие задачи", – заявил Сульшер.
Напомним, что встреча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 17 января. Начало в 19:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18