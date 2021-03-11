Сульшер дал комментарий касательно ситуации с Кавани

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Сульшер дал комментарий касательно ситуации с КаваниНаставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высказался о ситуации с нападающим команды Эдинсоном Кавани.

Как мы сообщали ранее, уругвайский форвард планирует уйти из английского клуба в конце сезона. По словам отца Кавани, его сыну не нравится жить в Англии и он может перейти в "Бока Хуниорс". Однако, через некоторое время, игрок заявил, что горд носить футболку"Манчестер Юнайтед".

"Кавани полностью сосредоточен на том, чтобы восстановить форму после травмы. Он очень много трудится для этого. Эдинсон гордится тем, что играет за нас. Мы пока не принимали окончательного решения по его будущему в команде. Сейчас для нас остается главным его возвращение и полное восстановление. Не могу комментировать то, что сказано ранее. Одно могу сказать наверняка - мы очень довольны им", — приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.

В сезоне 2020/2021 нападающий сыграл в 25 матчах во всех турнирах. В его активе 7 забитых мячей и две голевые передачи.

Читать также: Отец Кавани рассказал, почему форвард хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru
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