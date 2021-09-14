Сульшер доволен присутствием в команде Роналду и Варану из-за их успехов в ЛЧ

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о присутствии в команде футболистов, которые знают, что такое успех в Лиге чемпионов.

"Конечно, это хорошо. Криштиану и Варан выигрывали Лигу чемпионов четыре раза с "Реалом", а Роналду брал ее еще здесь, с нами. Думаю, увидеть этих футболистов поближе – здорово для всех в команде. Они пришли, очень хорошо поладили с игроками. Они здесь, чтобы помочь команде", – сказал Сульшер.

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