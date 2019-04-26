Сульшер: "Думаю, Погба останется в "Манчестер Юнайтед", но ничего гарантировать не могу"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал будущее ведущего полузащитника команды Поля Погба.

"Уверен, что Погба полон решимости добиться успеха с нашей командой. Он создаёт моменты и забивает голы. Поль играет на фантастическом уровне. Погба является лидером раздевалки, и думаю, что он останется в "Манчестер Юнайтед". Но ничего гарантировать не могу", - приводит слова Сульшера BBC.

Ранее сообщалось, что Погба отказался продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2021 году.

В текущем сезоне 26-летний француз сыграл за "МЮ" 44 матча, забил 16 голов и сделал 11 ассистов. Интерес к нему проявляет мадридский "Реал".

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