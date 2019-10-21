Сульшер - единственный тренер, которого Клопп не сумел обыграть в АПЛ после минимум двух очных матчей
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер остаётся непобеждённым для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
В воскресенье манкунианцы и мерсисайдцы разошлись миром. Это вторая подряд ничья в Северо-западном дерби после того, как норвежец возглавил "красных дьяволов".
Как сообщает Opta, Сульшер - единственный тренер, которого Клопп не смог обыграть в Премьер-лиге, проведя при этом более одной очной встречи.
Не пропустите: Клопп приехал играть от Сульшера и еле отскочил в Манчестере! Разбираем центральный матч недели между МЮ и "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|9
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|Манчестер Сити
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|4
|Челси
|9
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|Арсенал Лондон
|8
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|9
|14
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|Тоттенхэм
|9
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|8
|Бернли
|9
|12
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|Вест Хэм Юнайтед
|9
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|11
|Астон Вилла
|9
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|Вулверхэмптон
|9
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|13
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
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|Эвертон
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|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
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|17
|Саутгемптон
|9
|8
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|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
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|9
|4