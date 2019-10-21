Сульшер - единственный тренер, которого Клопп не сумел обыграть в АПЛ после минимум двух очных матчей

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Сульшер - единственный тренер, которого Клопп не сумел обыграть в АПЛ после минимум двух очных матчей

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер остаётся непобеждённым для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

В воскресенье манкунианцы и мерсисайдцы разошлись миром. Это вторая подряд ничья в Северо-западном дерби после того, как норвежец возглавил "красных дьяволов".

Как сообщает Opta, Сульшер - единственный тренер, которого Клопп не смог обыграть в Премьер-лиге, проведя при этом более одной очной встречи.

Не пропустите: Клопп приехал играть от Сульшера и еле отскочил в Манчестере! Разбираем центральный матч недели между МЮ и "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
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Клопп приехал играть от Сульшера и еле отскочил в Манчестере! Разбираем центральный матч недели между МЮ и "Ливерпулем"

Клопп приехал играть от Сульшера и еле отскочил в Манчестере! Разбираем центральный матч недели между МЮ и "Ливерпулем"

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