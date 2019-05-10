Сульшер: "Если "Манчестер Юнайтед" сможет побороться за чемпионство - это будет чудом"

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Сульшер: "Если "Манчестер Юнайтед" сможет побороться за чемпионство - это будет чудом"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил шансы своей команды стать чемпионом Англии в следующем сезоне.

"Я буду честен, если скажу следующее. Если "Манчестер Юнайтед" сможет побороться за чемпионство в следующем сезоне - это будет чудом. Нам нужно будет сократить отставание от конкурентов в следующем сезоне. Будет здорово, если в феврале-марте мы будем рядом с лидером. 

Летом мы должны грамотно поработать на трансферном рынке, чтобы приобрести футболистов, которые будут играть у нас много лет. Но мы не будем покупать готовых игроков. "Манчестер Юнайтед" никогда не был клубом, который ориентировался на готовых футболистов. Ни Роналду, ни Руни не были готовыми игроками до перехода в "МЮ". Футболисты приходят сюда, чтобы развиваться до топ-уровня", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

После 37 туров "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице Лиги Чемпионов, потеряв шансы выйти в Лигу Чемпионов-2019/20.

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