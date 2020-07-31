Сульшер форсирует трансфер Санчо в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер просит свой клуб побыстрее купить вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

По информации ESPN, тренер опасается повторения прошлогодней ситуации с Харри Магуайром, которого удалось заполучить спустя два месяца переговоров. В итоге футболист не проходил с командой полноценную предсезонную подготовку.

Сульшер настаивает, что торговаться так долго с "Боруссией" недопустимо. Он считает, что поздний трансфер Санчо, прежде всего, навредит интересам "красных дьяволов".

Напомним, что "МЮ", ссылаясь на кризис, пытается купить звёздного англичанина за 56 миллионов евро, хотя требуют от них вдвое больше - 120 миллионов.

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