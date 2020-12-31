Сульшер: "Футболисты должны гордиться правом надеть футболку "Манчестер Юнайтед""

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает, что играть быть в этой команде большая честь.

"В нашей команде высокая конкуренция на каждой позиции. Не получится просто подписать контракт и думать, что уже всего добились и не нужно ничего делать.