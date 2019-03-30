Сульшер - главный, но это еще не финал! Рассказываем судьбу ТОП-5 временных тренеров английского футбола

Сообщение во всех СМИ мира: Уле-Гуннар Сульшер получил полноценный контракт в "Манчестер Юнайтед" и будет работать со своим фактически родным клубом до лета 2022 года. Анализ успехов можно проводить достаточно долго, как и размышлять о том, были ли на рынке более качественные специалисты, которые дали бы "красным дьяволам" еще более мощный импульс. Все эти разговоры по большей части риторические, так как нужно признать: при своих достижениях Сульшер просто не мог не получить контракт. Подумайте сами: при Моуриньо МЮ безнадежно болтался на 6 месте в АПЛ и думал не о еврокубках, а о том, как бы не пропустить вперед себя "Вулверхэмптон". Норвежский специалист изменил все: команда выиграла 9 выездных матчей кряду, прорвалась в четвертьфинал Лиги Чемпионов, включилась в борьбу за четверку и продолжает демонстрировать рост после провального "тоталитарного" режима Моуринью. Сегодня редакция Soccernews решила вспомнить еще пятерых известных временных тренеров АПЛ, которые давали клубу мощный впрыск нитро после прихода на должность.

Крейг Шекспир ("Лестер Сити")

Английский специалист был помощником Клаудио Раньери в том самом легендарном сезоне 2015/16, когда "Лестер" выиграл АПЛ. В следующем игровом году команда совершила закупку новыми футболистами, продала ключевого центрального полузащитника Н’Голо Канте и дела резко пошли вниз. Первую часть сезона "лисы" закончили во второй части турнирной таблицы, а в Лиге Чемпионов вышли дальше только благодаря проходной группе, в которой были также "Порту" (последний матч группового этапа "Лестер" проиграл "драконам" со счетом 5:0), "Копенгаген" и "Брюгге". Терпение боссов лопнуло после поражений от "Севильи" в 1/8 финала Лиги Чемпионов и "Суонси", но Клаудио все равно остался героем в глазах болельщиков. На смену итальянскому специалисту прошел Крейг Шекспир и выиграл 5 стартовых матчей подряд, в том числе прошел "Севилью" и пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Сезон АПЛ "лисы" также смогли спасти, поднявшись из зоны вылета на 12 место после 38 туров. В итоге Шекспиру дали полноценный контракт, но уроженец Бирмингема не продержался в "Лестере" и год. Уже в следующем сезоне команда оказалась на 18 месте после 8 туров, имея в активе всего лишь 6 баллов, и Шекспиру указали на дверь. Сейчас английский специалист работает в тренерском штабе Марку Силвы в "Эвертоне".

Гленн Редер ("Ньюкасл Юнайтед")

Этот персонаж работал в АПЛ достаточно давно, еще в первой половине прошлого десятилетие, и многие могут его не помнить. Свои тренерские начинания Редер проделывал в "Уотфорде" и "Вест Хэме", но в сезоне 2002/03 вылетел из "молотобойцами" в Чемпионшип, из-за чего остался без работы почти на 4 года. Следующий шанс представился Гленну во второй части сезона 2005/06. Ему предложили возглавить "Ньюкасл" после провала в нем Грэма Суннеса. Редер, для которого "сороки" были практически родной командой еще во время карьеры игрока, быстро навел порядок в разваливающемся "Ньюкасле", выиграл несколько встреч подряд, в и вовсе выдал победный отрезок, благодаря чему опередил "Болтон" и "Вест Хэм", и вырвался на 7 место чемпионата Англии, дававшее право сыграть в Кубке Интертото. В 2006 году "Нюкасл" выиграл этот ныне несуществующий турнир, но не смог прорваться по сетке Кубка УЕФА, а в 2007 году Гленна Редера уволили после крупного поражения 5:1 от "Болтона".

Гус Хиддинк ("Челси")

Голландский наставник получил статус кризисного менеджера, после того как дважды – в сезонах 2008/09 и 2015/16 – спасал лондонский "Челси". И если второй приход не запомнился ничем значимым, то первый получился очень даже терпимым. Хиддинк принял команду после увольнения Луиса Фелипе Сколари, совмещая при этом работу в национальной сборной России, и добился 21 удачного исхода в 22 поединках. При этом "Челси" выиграл Кубок Англии ("Эвертон", 2:1), а в Лиге Чемпионов дошел до полуфинала, где лишь действия арбитра Тома Хеннинга Эврёбе не дали "аристократам" прорваться в финал (все помнят эти 6 не назначенных пенальти и гол "Барсы" в компенсированное время). В АПЛ до чемпионства не хватило 7 баллов – "Челси" финишировал третьим. После такого фантастического преображения Роман Абрамович предложил наставнику полноценный контракт, а игроки сделали Хиддинку подарок в виде дорогущих часов. Однако, голландец предпочел отказаться от продолжения работы в Лондоне и вернуться в сборную России.

Роберто Ди Матео ("Челси")

И снова в списке "Челси". Летом 2011 года "аристократы" назначили на пост главного тренера Андре-Вилаша Боаша, который несколькими месяцами ранее победил в Лиге Европы с "Порту" и считался самым перспективным португальским наставником и приемником Жозе Моуриньо. Однако, уже в марте Боаш был уволен из-за неудовлетворительных результатов, а его место занял помощник Роберто Ди Матео, и тут понеслась. Основные взоры были направлены на Лигу Чемпионов, ведь именно там "аристократы" наделали главного шума. Сначала они смогли отыграть поражение 1:3 от "Наполи", потому не без доли героизма прошли "Бенфику" и попали на обидчика двухлетней давности – "Барселону". Тот полуфинал получился очень насыщенным: после домашней победы 1:0 (где "Челси" вполне мог проигрывать 1:5), "аристократы" горели 2:0 на "Камп Ноу", но смогли свести встречу к 2:2 и прорвались в финал. Сценарий финала с "Баварией" можно даже не напоминать: единственный опасный удар принес "Челси" ничью в основное время, а потом и итоговую победу по пенальти. Ди Матео сразу же предложили полноценный контракт, учитывая еще и победу в Кубке Англии. Неудачи начались в следующем сезоне. Ди Матео проиграл все Суперкубки, неудачно начал сезон и был отправлен в отставку через 2 месяца.

Тони Бартон ("Астон Вилла")

Мало кто знает, что "Астон Вилла" является одним из самых продуктивных клубов в истории Лиги Чемпионов (об этом мы сделаем отдельный материал). В сезоне 1981/82 представители Бирмингема на правах действующего чемпиона Англии неплохо выступали в Кубке Европейских чемпионов, проходя раунд за раундом, но вот в чемпионате шли на 16 месте, из-за чего прошлогодний триумфатор Рон Сандерс ушел в отставку. Вместо него команду принял помощник Тони Бартон и сразу же поднял результаты на новый уровень: в чемпионате "Астон Вилла" выскочила на 11 место, обезопасив себя от вылета, а в Кубке Европейских Чемпионов дошла до финала и выиграла свой первый в истории международный трофей ("Бавария", 1:0).

Дальнейшая история была вычеркнута из списка триумфов. Бартон приводил команду к местам в середине таблице, из-за чего был уволен через 2 года. Как бы там ни было, это единственный временный АПЛ (Чемпионата Англии) в нашем списке, которого не увольняли на следующий сезон.