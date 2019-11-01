Сульшер: "Готов обсудить с Ибрагимовичем его возвращение в "МЮ"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер готов принять Златана Ибрагимовича в команду.
"Ибрагимович провел великолепный год в "МЮ". Жаль, что тогда он травмировался. Готов обсудить с Ибрагимовичем его возвращение в "МЮ". Пусть позвонит мне, если он заинтересован в этом", - приводит слова Сульшера Manchester Evening News.
Напомним, что контракт Ибрагимовича с "ЛОс-Анджелес Гэлакси" истекает по окончании текущего сезона МЛС.
В этом сезоне швед провел 31 игру, забил 31 гол и отдал 8 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5