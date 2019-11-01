Сульшер: "Готов обсудить с Ибрагимовичем его возвращение в "МЮ"

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Сульшер: "Готов обсудить с Ибрагимовичем его возвращение в "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер готов принять Златана Ибрагимовича в команду.

"Ибрагимович провел великолепный год в "МЮ". Жаль, что тогда он травмировался. Готов обсудить с Ибрагимовичем его возвращение в "МЮ". Пусть позвонит мне, если он заинтересован в этом", - приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

Напомним, что контракт Ибрагимовича с "ЛОс-Анджелес Гэлакси" истекает по окончании текущего сезона МЛС.

В этом сезоне швед провел 31 игру, забил 31 гол и отдал 8 ассистов.

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