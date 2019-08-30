Сульшер: "Готов обсудить со Златаном его переход в "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о желании Златана Ибрагимовича вернуться в английский клуб. Об этом информирует Metro.
"Златан перешел бы в "Манчестер Юнайтед", если бы ему исполнялось 28, а не 38 лет. Это существенная разница.
Он хорошо провел время в Манчестере, и сейчас он в отличной форме. Если говорить о его трансфере в команду - все может быть. У Златана есть мой номер, мы говорим на одном языке, я готов с ним переговорить. Хотя я не думаю, что он вернется. Но его карьера в "МЮ" была невероятна", - сказал Сульшер.
Ибрагимович выступал в стане "красных дьяволов" с 2016 по 2018 год. За это время с командой он выиграл Кубок Футбольной лиги (2016/17),Суперкубок Англии (2016), и стал победителем Лиги Европы (2016/17).
А еще: Сульшер подтвердил уход Смоллинга в "Рому"| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Вальверде заявил, что очень ждет закрытия трансферное окна в Ла Лиге
-
Почеттино: "Информация о том, что я покину "Тоттенхэм" в воскресенье, - глупые слухи"
-
Игрок "Зенита" Ригони продолжит карьеру в "Сампдории". Клубы согласовали условия контракта
-
УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы
-
СМИ: "Зенит" близок к подписанию защитника "Порту"
-
УЕФА определил потолок цен на гостевые билеты в еврокубках
-
Спаич: "У "Краснодара" хорошие перспективы в этой группе"
-
"Атлетико" хочет арендовать у "Интера" Икарди
-
Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы
-
Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Комличенко
-
"Оренбург" объявил о переходе из солигорского "Шахтера" голкипера Климовича
-
Зидан надеется, что "Реал" купит этим летом Погба
-
Сульшер: "Готов обсудить со Златаном его переход в "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" с высокой долей вероятности больше не будет покупать игроков этим летом
-
5
Роналду хотел бы завершить карьеру в один год с Месси
-
Лукаку похудел на 3 килограмма после перехода в "Интер"
-
Главный тренер "Краснодара" поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа ЛЕ
-
1
Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА
-
Влашич: "ЦСКА и "Эспаньол" - фавориты в нашей группе"
-
Льоренте подпишет двухлетний контракт с "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0