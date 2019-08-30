Сульшер: "Готов обсудить со Златаном его переход в "Манчестер Юнайтед"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о желании Златана Ибрагимовича вернуться в английский клуб. Об этом информирует Metro.



"Златан перешел бы в "Манчестер Юнайтед", если бы ему исполнялось 28, а не 38 лет. Это существенная разница.



Он хорошо провел время в Манчестере, и сейчас он в отличной форме. Если говорить о его трансфере в команду - все может быть. У Златана есть мой номер, мы говорим на одном языке, я готов с ним переговорить. Хотя я не думаю, что он вернется. Но его карьера в "МЮ" была невероятна", - сказал Сульшер.



Ибрагимович выступал в стане "красных дьяволов" с 2016 по 2018 год. За это время с командой он выиграл Кубок Футбольной лиги (2016/17),Суперкубок Англии (2016), и стал победителем Лиги Европы (2016/17).

А еще: Сульшер подтвердил уход Смоллинга в "Рому"| http://soccernews.ru