Сульшер: "Готов обсудить со Златаном его переход в "Манчестер Юнайтед"

Теги уле гуннар сульшерзлатан ибрагимовичманчестер юнайтед

Сульшер: "Готов обсудить со Златаном его переход в "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о желании Златана Ибрагимовича вернуться в английский клуб. Об этом информирует Metro.

"Златан перешел бы в "Манчестер Юнайтед", если бы ему исполнялось 28, а не 38 лет. Это существенная разница.

Он хорошо провел время в Манчестере, и сейчас он в отличной форме. Если говорить о его трансфере в команду - все может быть. У Златана есть мой номер, мы говорим на одном языке, я готов с ним переговорить. Хотя я не думаю, что он вернется. Но его карьера в "МЮ" была невероятна", - сказал Сульшер.

Ибрагимович выступал в стане "красных дьяволов" с 2016 по 2018 год. За это время с командой он выиграл Кубок Футбольной лиги (2016/17),Суперкубок Англии (2016), и стал победителем Лиги Европы (2016/17).

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