Сульшер готов расстаться с одним из игроков "Манчестер Юнайтед"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини близок к уходу из клуба.
Как сообщает Sportsmole, временный тренер клуба Уле Гуннар Сульшер более не рассчитывает на услуги бельгийца и готов отпустить его в зимнее трансферное окно.
Напомним, что ранее интерес к 31-летнему игроку проявлял "Милан".
В этом сезоне Феллаини провел 21 игру, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.
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