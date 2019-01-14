Сульшер готов расстаться с одним из игроков "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер готов расстаться с одним из игроков "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини близок к уходу из клуба.

Как сообщает Sportsmole, временный тренер клуба Уле Гуннар Сульшер более не рассчитывает на услуги бельгийца и готов отпустить его в зимнее трансферное окно.

Напомним, что ранее интерес к 31-летнему игроку проявлял "Милан".

В этом сезоне Феллаини провел 21 игру, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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