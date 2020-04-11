Сульшер готов расстаться с пятью футболистами

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер назвал клубу футболистов, которых нужно продать летом.

Как сообщает Manchester Evening News, в список норвежца попали Крис Смоллинг, Фил Джонс, Андреас Перейра, Джесси Лингард и Алексис Санчес.

После 29 туров "МЮ" занимает в АПЛ пятое место, имея в активе 45 очков.

Сульшер возглавил команду в 2018 году и заключил с клубом соглашение на три года.

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