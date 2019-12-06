Сульшер хочет избавиться от Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, скорее всего, покинет клуб в январе.

Как сообщает Daily Express, на продаже француза настаивает наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер, которому надоели внутрикомандные конфликты, происходящие по вине футболиста.

Ранее сообщалось, что основными претендентами на Погба являются "Реал" и "Ювентус".

В этом сезоне Погба провел 6 игр, в которых отметился двумя ассистами.

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