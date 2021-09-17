Сульшер хочет сохранить Лингарда

Фото: инстаграм Лингарда/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о желании сохранить в команде хавбека сборной Англии Джесси Лингарда.

"Мы видим его игроком "Манчестер Юнайтед" в будущем. Он вернулся к нам после отличной аренды в "Вест Хэме".

Джесси продемонстрировал свои качества и вернулся в сборную Англии. Мы очень хотим увидеть его лучшую игру в этом сезоне.

У него остался один год по контракту, и клуб ведет переговоры с ним и его отцом. Мы поддерживаем его и надеемся, что он останется с нами. Он "красный" от и до", – сказал Сульшер.

Напомним, что соглашение Лингарда с "МЮ" рассчитано до 30 июня 2022 года.

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