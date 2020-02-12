Сульшер хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" двух полузащитников

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер просит клуб приобрести двух полузащитников.

Как сообщает The Sun, речь идет о хавбеке "Астон Виллы" Джеке Грилише и Джеймсе Мэддисоне из "Лестера". Отмечается, что на покупку обоих футболистов "МЮ" придется выделить около 190 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний Грилиш провел 27 матчей, забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

На счету 23-летнего Мэддисона 9 забитых мячей и 4 голевые передачи в 30 играх.

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