Сульшер хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" двух полузащитников

Теги манчестер юнайтедджек грилишджеймс мэддисонуле гуннар сульшертрансферы

Сульшер хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" двух полузащитников

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер просит клуб приобрести двух полузащитников.

Как сообщает The Sun, речь идет о хавбеке "Астон Виллы" Джеке Грилише и Джеймсе Мэддисоне из "Лестера". Отмечается, что на покупку обоих футболистов "МЮ" придется выделить около 190 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний Грилиш провел 27 матчей, забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

На счету 23-летнего Мэддисона 9 забитых мячей и 4 голевые передачи в 30 играх.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" готов продать Санчеса этим летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

С сезона 2020/21 Серию А в Лиге Европы будут представлять только два клуба

С сезона 2020/21 Серию А в Лиге Европы будут представлять только два клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов