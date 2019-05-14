Сульшер хочет заменить Эрреру игроком "Барселоны"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер определился с заменой для полузащитника Андера Эрреры, который летом покинет клуб.
Как сообщает The Sun, норвежский специалист хочет видеть в своей команде хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича.
Трансферная стоимость хорвата, на которого также претендует миланский "Интер", оценивается в 50 миллионов евро.
В текущем сезоне 31-летний Ракитич сыграл за "Барселону" 52 матча, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.
Не пропустите: Санчес извинился перед болельщиками "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов покажут в Москве на самом большом экране в мире
-
"Вчера сыграли в ****, вату погоняли. Каррера мудак". В сети появилась аудиозапись разговора Глушакова
-
СМИ: Глушаков настраивал всех против Карреры
-
Сарри стал первым тренером при Абрамовиче, который за весь сезон не выпустил поле ни одного нового воспитанника "Челси"
-
Де Росси покинет "Рому" по окончании этого сезона
Лента новостей
-
Сульшер хочет заменить Эрреру игроком "Барселоны"
-
В РПЛ рассказали об изготовлении нового чемпионского трофея
-
ЦСКА выкупил Дивеева
-
"Атлетико" бесплатно потеряет Хуанфрана
-
Тренерский штаб сборной России определился с расширенным списком игроков на матчи с Сан-Марино и Кипром
-
Боккетти: "Мы всегда поддерживаем Глушакова. Он наш друг и капитан"
-
Лэмпард: "Для АПЛ и "Челси" было бы грустно потерять Азара"
-
Витсель поздравил "Зенит" с чемпионством
-
Кафельников обратился к совладельцу "Спартака" с просьбой рассмотреть вопрос продажи клуба
-
Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов покажут в Москве на самом большом экране в мире
-
Адвокат жены Глушакова: "На бракоразводный процесс всплывшая переписка Дениса не повлияет"
-
1
Зидан намерен сделать своего сына вторым голкипером "Реала"
-
Конте не возглавит "Интер", пока не узнает о решении "Ювентуса" по его кандидатуре
-
Лофтус-Чик: "Надеюсь стать таким же лидером "Челси", каким был Джон Терри"
-
Президент "Ромы": "18 лет Де Росси был бьющимся сердцем клуба"
-
"Вчера сыграли в ****, вату погоняли. Каррера мудак". В сети появилась аудиозапись разговора Глушакова
-
Рейнгольд: "Глушаков больше не должен играть в "Спартаке"
-
1
СМИ: Глушаков настраивал всех против Карреры
-
Сарри стал первым тренером при Абрамовиче, который за весь сезон не выпустил поле ни одного нового воспитанника "Челси"
-
Аршавин: "Я уверен, что в Баку будет замечательный финал Лиги Европы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16