Сульшер хочет заменить Эрреру игроком "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер определился с заменой для полузащитника Андера Эрреры, который летом покинет клуб.

Как сообщает The Sun, норвежский специалист хочет видеть в своей команде хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича.

Трансферная стоимость хорвата, на которого также претендует миланский "Интер", оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 31-летний Ракитич сыграл за "Барселону" 52 матча, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

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