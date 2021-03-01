Сульшер и Шоу избежали наказания за слова о судьях после игры с "Челси"

Теги уле гуннар сульшерлюк шоуманчестер юнайтедчелси

Сульшер и Шоу избежали наказания за слова о судьях после игры с "Челси"Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер и защитник команды Люк Шоу не будут наказаны за свои слова о работе бригады арбитров после матча 26-го тура АПЛ против "Челси" (0:0), сообщает The Athletic.

Футбольная ассоциации Англии изучила видео послематчевыми комментариями обоих фигурантов и решили, что оснований для дисквалификации Сульшера и Шоу нет. Никто из них не нарушил правила, выражая свои эмоции и давая интервью. 

Напомним, главной причиной недовольства "манкунианцев" стал момент, когда мяч попал в руку игроку "Челси" Каллуму Хадсону-Одои в штрафной площади "аристократов". Главный арбитр матча Стюарт Эттуэлл решил, что причин для назначения пенальти нет.

Читать также: Сульшер о руке Хадсона-Одои: "Это пенальти. Или я слепой" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов