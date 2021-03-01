Сульшер и Шоу избежали наказания за слова о судьях после игры с "Челси"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер и защитник команды Люк Шоу не будут наказаны за свои слова о работе бригады арбитров после матча 26-го тура АПЛ против "Челси" (0:0), сообщает The Athletic.

Футбольная ассоциации Англии изучила видео послематчевыми комментариями обоих фигурантов и решили, что оснований для дисквалификации Сульшера и Шоу нет. Никто из них не нарушил правила, выражая свои эмоции и давая интервью.

Напомним, главной причиной недовольства "манкунианцев" стал момент, когда мяч попал в руку игроку "Челси" Каллуму Хадсону-Одои в штрафной площади "аристократов". Главный арбитр матча Стюарт Эттуэлл решил, что причин для назначения пенальти нет.