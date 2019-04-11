Сульшер: "Иногда на поле был настоящий "Манчестер Юнайтед"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов от "Барселоны" (0:1).

"Мы провели встречу с сильным соперником. Мы понимали, что нам придется много играть без мяча. Теперь мы поедем в Барселону с мыслью о забитом мяче. Не думаю, что нам необходимо расстраиваться от того, что ни не нанесли ни одного удара в створ ворот. Порой на поле был настоящий "Манчестер Юнайтед". Наша полузащита провела хороший матч. Мы пропустили обидный гол, но мы все еще в игре", - приводит слова Сульшера BBC.

Ответный матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" состоится 16 апреля.

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