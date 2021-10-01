Сульшер изменит тактику "Манчестер Юнайтед" ради Роналду

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер обсудил тактику команды с форвардом Криштиану Роналду.

По информации ESPN, звёздный португалец поделился с тренерским штабом мыслями о повышении собственной эффективности на поле.

36-летний нападающий считает, что сможет забивать ещё больше, если партнёры будут быстрее перемещать мяч в зоне атаки.

Сообщается, что Сульшер прислушался к футболисту и уже внёс изменения в тренировочный процесс.

Напомним, что Роналду после возвращения в "МЮ" забил 5 голов в 5 матчах.

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