Сульшер: "Кейн - один из лучших, но он играет в "Тоттенхэме"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о словах бывшего игрока команды Роя Кина. Об этом сообщает The Sun.
Напомним, Кин сказал, что все проблемы "красных дьяволов" решаться, если они купят нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
"Мне нравятся футболисты, которые могут реализовать даже полумомент. Однако таких немного, но Кейн - один из них. Он лучший форвард, но он у "Тоттенхэма". Еще есть Роберт Левандовски. Они напоминают Ширера и ван Нистелроя, фантастические бомбардиры!" - сказал Сульшер.
Сегодня, 24 октября, "МЮ" сыграет с "Партизаном" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
В чемпионате Англии подопечные Сульшера после 9 туров занимает 14 место.
А еще: Сульшер о расизме: "Мы готовы к худшему сценарию в матче против "Партизана"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4