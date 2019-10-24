Сульшер: "Кейн - один из лучших, но он играет в "Тоттенхэме"

Теги уле гуннар сульшерманчестер юнайтедхарри кейнроберт левандовски

Сульшер: "Кейн - один из лучших, но он играет в "Тоттенхэме"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о словах бывшего игрока команды Роя Кина. Об этом сообщает The Sun.

Напомним, Кин сказал, что все проблемы "красных дьяволов" решаться, если они купят нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Мне нравятся футболисты, которые могут реализовать даже полумомент. Однако таких немного, но Кейн - один из них. Он лучший форвард, но он у "Тоттенхэма". Еще есть Роберт  Левандовски. Они напоминают Ширера и ван Нистелроя, фантастические бомбардиры!" - сказал Сульшер.

Сегодня, 24 октября, "МЮ" сыграет с "Партизаном" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

В чемпионате Англии подопечные Сульшера после 9 туров занимает 14 место.

А еще: Сульшер о расизме: "Мы готовы к худшему сценарию в матче против "Партизана"| http://soccernews.ru
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