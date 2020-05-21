Сульшер: "Лучше дыра на поле, чем говнюк в составе"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что в составе команды нет ни одного футболиста с плохим характером.
"Для меня очень важны человеческие качества игроков. Лучше на поле будет дыра, чем это место будет занимать говнюк. Мы являемся командой и работаем все вместе.
Год назад мы все были уставшими. В команде была плохая атмосфера, но сейчас все хорошо. Мне не нравилось поведение некоторых игроков, но исправить это мы смогли только летом. Сейчас у нас в команде нет гнилых яблок", - приводит слова Сульшера United We Stand.
После 29 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание манкунианцев от зоны Лиги Чемпионов составляет три очка.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18