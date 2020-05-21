Сульшер: "Лучше дыра на поле, чем говнюк в составе"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что в составе команды нет ни одного футболиста с плохим характером.

"Для меня очень важны человеческие качества игроков. Лучше на поле будет дыра, чем это место будет занимать говнюк. Мы являемся командой и работаем все вместе.

Год назад мы все были уставшими. В команде была плохая атмосфера, но сейчас все хорошо. Мне не нравилось поведение некоторых игроков, но исправить это мы смогли только летом. Сейчас у нас в команде нет гнилых яблок", - приводит слова Сульшера United We Stand.

После 29 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание манкунианцев от зоны Лиги Чемпионов составляет три очка.

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