Сульшер: "Манчестер Юнайтед" не нужны те игроки, которым необходимы только деньги"

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Сульшер: "Манчестер Юнайтед" не нужны те игроки, которым необходимы только деньги"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что он не хочет видеть в команде некоторых футболистов.

"Я всегда верил в тех футболистов, которые стремятся к успеху. Но те игроки, которым необходимы только день, не нужны "Манчестер Юнайтед".

Точно также я рассуждал, когда работал в "Мольде" и "Кардиффе". Мне нужны те игроки, которые разделяют мои ценности", - приводит слова Сульшера Goal.

После 35 туров "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.

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