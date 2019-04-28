Сульшер: "Манчестер Юнайтед" не нужны те игроки, которым необходимы только деньги"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что он не хочет видеть в команде некоторых футболистов.
"Я всегда верил в тех футболистов, которые стремятся к успеху. Но те игроки, которым необходимы только день, не нужны "Манчестер Юнайтед".
Точно также я рассуждал, когда работал в "Мольде" и "Кардиффе". Мне нужны те игроки, которые разделяют мои ценности", - приводит слова Сульшера Goal.
После 35 туров "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|50
|9
|Уотфорд
|36
|50
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14