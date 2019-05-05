Сульшер: "Манчестер Юнайтед" не сможет стать чемпионом в следующем сезоне"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер не верит, что его команда может стать чемпионом Англии в следующем сезоне.

"Чемпионский титул в следующем сезоне это нереально для нас. Нельзя просто так взять и набрать на 27 очков больше. Мы будем двигаться постепенно. "Уотфорд", "Лестер" и "Ньюкасл" хотят опередить нас, поэтому нам нужно быть выше них. Для нас важно оставаться в топ-6, как все большие клубы", - цитирует Сульшера Sky Sports.

После 36 туров "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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