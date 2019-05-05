Сульшер: "Манчестер Юнайтед" не сможет стать чемпионом в следующем сезоне"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер не верит, что его команда может стать чемпионом Англии в следующем сезоне.
"Чемпионский титул в следующем сезоне это нереально для нас. Нельзя просто так взять и набрать на 27 очков больше. Мы будем двигаться постепенно. "Уотфорд", "Лестер" и "Ньюкасл" хотят опередить нас, поэтому нам нужно быть выше них. Для нас важно оставаться в топ-6, как все большие клубы", - цитирует Сульшера Sky Sports.
После 36 туров "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет купить Дембеле. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Рибери покинет "Баварию" летом
-
Клопп: "Салах получил удар в голову, но он в порядке"
-
"Барселона" без Месси проиграла "Сельте" в матче 36-го тура Примеры (видео голов)
-
Отец Дзюбы - о чемпионстве сына: "Он достаточно взрослый человек, который прошёл долгий путь"
-
"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл", который отыгрывался дважды
Лента новостей
-
"Интер" готов сделать Година самым высокооплачиваемым игроком клуба
-
Служба допинг контроля требует наказания для игрока "Зенита"
-
"Реал" определился с резервным вариантом на случай срыва трансфера Погба
-
1
Зюганов: "На подходе - целая плеяда российских тренеров. Вот бы нам национализацию элит провести!"
-
Жиру: "Челси" хочет сохранить меня, но я хочу чаще выходить на поле"
-
Фирмино не поможет "Ливерпулю" в матче с "Барселоной"
-
"Реал" отказал "Ювентусу" и "Интеру" в продаже Асенсио
-
"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Ювентуса"
-
2
Определена судейская бригада на матч "Ливерпуль" - "Барселона"
-
Вингер на 60 миллионов: что случилось с Риядом Марезом после перехода в "Манчестер Сити"?
-
Член ОНК: "Вряд ли Кокорину разрешат взять золотую медаль в камеру"
-
Рибери покинет "Баварию" летом
-
Ракицкий может в одном сезоне стать чемпионом России и Украины
-
Джеррард: "Испытал разочарование от чемпионата Шотландии"
-
1
Сульшер: "Манчестер Юнайтед" не сможет стать чемпионом в следующем сезоне"
-
Почеттино: "Тоттенхэму" предстоит болезненная перестройка состава"
-
"Зенит" заплатит 1,5 миллиона евро двум аргентинским клубам из-за завоеванного чемпионского титула
-
Роналду: "Порой раздражает необходимость что-то всем доказывать"
-
Кэхилл объявил об уходе из "Челси"
-
Глава "Зенита" оценил возможность вручения золотой медали Кокорину
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14