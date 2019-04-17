Сульшер: "Манчестр Юнайтед" нужно стремиться достичь уровня "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер в эфире BT Sport прокомментировал поражение своей команды в матче с "Барселоной" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов (0:3).

В этой встрече два гола забил аргентинец Лео Месси.

"Признаюсь честно, Месси - невероятный игрок, он же был определяющим команды. По сути, после 0:2 в первом тайме все было решено.

Нам нужно стремиться достичь уровня "Барселоны". Мы можем этого достичь, однако впереди много работы. Мы должны быть конкурентоспособными", - отметил Сульшер.

Завтра, 17 апреля, состоятся заключительные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, в которых "Порту" встретится с "Ливерпулем", а "Тоттенхэм" сразится с "Манчестер Сити".

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