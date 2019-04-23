Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что думает о предстоящем матче с "Манчестер Сити". Об этом сообщает Sky Sports.

"Это отличный матч, так как нашим футболистам все еще больно после встречи с "Эвертоном" (0:4). Игроки очень огорчены и разочарованы после прошедшего матча. Матч с "Сити" идеален - на поле будет негде спрятаться", - сказал Сульшер.

Матч "Манчестр Сити - "Манчестр Юнайтед" состоится завтра, 24 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

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