Сульшер: "Матч с "Сити" идеален - на поле будет негде спрятаться"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что думает о предстоящем матче с "Манчестер Сити". Об этом сообщает Sky Sports.
"Это отличный матч, так как нашим футболистам все еще больно после встречи с "Эвертоном" (0:4). Игроки очень огорчены и разочарованы после прошедшего матча. Матч с "Сити" идеален - на поле будет негде спрятаться", - сказал Сульшер.
Матч "Манчестр Сити - "Манчестр Юнайтед" состоится завтра, 24 апреля. Начало - в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14