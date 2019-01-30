Сульшер мощно высказался о камбэке "Манчестер Юнайтед" в матче с "Бернли"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер мощно высказался о камбэке своей команды в матче 24-го тура АПЛ против "Бернли".

"Мы совершили шикарный камбэк. У нас было много моментов и высокий процент владения мячом, поэтому мы не заслуживали поражения. А те, кто остался до конца, пережили типичный матч для "Олд Траффорд". Так что это плюс" - приводит слова Сульшера BBC.

Отметим, что "Бернли" прервал восьмиматчевую победную серию "Манчестер Юнайтед".

По итогам 24 туров "красные дьяволы" занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе 45 очков.

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