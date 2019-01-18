Сульшер может остаться в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон
Уле Гуннар Сульшер может остаться на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, на этом настаивают футболисты "красных дьяволов", которым импонирует стиль работы норвежского специалиста.
Также кандидатуру Сульшера поддерживают члены тренерского штаба Майкл Каррик и Киран МакКенна.
Напомним, что контракт 45-летнего наставника с "МЮ" рассчитан до лета 2019 года. Под его руководством команда одержала 6 побед в 6 матчах.
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|22
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|10
|Эвертон
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|Вулверхэмптон
|22
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|22
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|Кристал Пэлас
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|Бернли
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|Саутгемптон
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|Кардифф Сити
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