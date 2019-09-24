Сульшер может покинуть пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер может покинуть свой пост. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, сменить специалиста может экс-тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

На данный момент в "МЮ" 8 очков и 8 место в турнирной таблице АПЛ. Завтра состоится матч третьего раунда Кубка Лиги "Манчестер Юнайтед" - "Рочдейл".

Также на этот пост претендует Лоран Блан.

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