Сульшер может стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе

Стало известно, когда с и.о главным тренером "Манчестер Юнайтед" Оле-Гунар Сульшерером подпишут полноценный контракт. Об этом информирует Daily Mail.

По данным издания, 46-летний норвежец официально возглавит английский клуб уже на этой неделе.

Напомним, Сульшер временно возглавил "Манчестер Юнайтед" после увольнения Жозе Моуринью в декабре. Ранее специалист возглавлял "Мольде", однако недавно стало известно, что норвежец расторг контракт с клубом.

При Сульшере "МЮ" выиграл в 14 из 19 матчах. "Красные дьяволы" занимают 5 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 баллов.

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