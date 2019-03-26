Сульшер может стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

Сульшер может стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе

Стало известно, когда с и.о главным тренером "Манчестер Юнайтед" Оле-Гунар Сульшерером подпишут полноценный контракт. Об этом информирует Daily Mail.

По данным издания, 46-летний норвежец официально возглавит английский клуб уже на этой неделе.

Напомним, Сульшер временно возглавил "Манчестер Юнайтед" после увольнения Жозе Моуринью в декабре. Ранее специалист возглавлял "Мольде", однако недавно стало известно, что норвежец расторг контракт с клубом. 

При Сульшере "МЮ" выиграл в 14 из 19 матчах. "Красные дьяволы" занимают 5 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 баллов.

Не пропустите: "Манчестер Сити" потребует извинений от "Баварии" за слова Хенесса. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов