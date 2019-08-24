Сульшер: "Мы были невнимательны и пропустили два очень легких гола"

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Сульшер: "Мы были невнимательны и пропустили два очень легких гола"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о поражении от "Кристал Пэлас" (1:2).

"Мы были невнимательны и  пропустили два очень легких гола. Мы доминировали, но не смогли контролировать матч. Команда плохо сыграла в защите, а также создала мало голевых моментов.

Два матча, два не забитых пенальти. Такое случается. Будучи футболистом я тоже много раз промахивался", - приводит слова Сульшера ВВС.

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"Манчестер Юнайтед" уступил "Кристал Пэлас" и другие результаты 3-го тура АПЛ

"Манчестер Юнайтед" уступил "Кристал Пэлас" и другие результаты 3-го тура АПЛ

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