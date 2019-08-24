Сульшер: "Мы были невнимательны и пропустили два очень легких гола"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о поражении от "Кристал Пэлас" (1:2).
"Мы были невнимательны и пропустили два очень легких гола. Мы доминировали, но не смогли контролировать матч. Команда плохо сыграла в защите, а также создала мало голевых моментов.
Два матча, два не забитых пенальти. Такое случается. Будучи футболистом я тоже много раз промахивался", - приводит слова Сульшера ВВС.
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|Команда
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|Арсенал Лондон
|2
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|Манчестер Сити
|2
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|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
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|Тоттенхэм
|2
|4
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|Борнмут
|2
|4
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|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|3
|4
|10
|Челси
|3
|4
|11
|Бернли
|2
|3
|12
|Астон Вилла
|3
|3
|13
|Норвич Сити
|3
|3
|14
|Лестер Сити
|2
|2
|15
|Вулверхэмптон
|2
|2
|16
|Кристал Пэлас
|2
|1
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0