Сульшер: "Мы были невнимательны и пропустили два очень легких гола"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о поражении от "Кристал Пэлас" (1:2).

"Мы были невнимательны и пропустили два очень легких гола. Мы доминировали, но не смогли контролировать матч. Команда плохо сыграла в защите, а также создала мало голевых моментов.

Два матча, два не забитых пенальти. Такое случается. Будучи футболистом я тоже много раз промахивался", - приводит слова Сульшера ВВС.

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