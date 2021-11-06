Сульшер: "МЮ" - лучший клуб Манчестера и, возможно, всего мира"

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер не считает, что "красные дьяволы" в последние годы потеряли статус лучшего клуба в своём городе.

За последние 10 лет "МЮ" становился победителем АПЛ лишь однажды, а их соседи из "Манчестер Сити" брали чемпионство 5 раз.

"Не могу представить, что "Сити" обойдёт нас по чемпионским титулам. Но надо отдать должное тому, что они уже сделали. Команда начала доминировать как в Англии, так и в Европе. Но "МЮ" всегда возвращается. Думаю, что мы - лучший клуб Манчестера и, возможно, всего мира", - приводит слова Сульшера Goal.com.

"МЮ" примет сегодня "Сити" в рамках 11-го тура АПЛ, дерби начнётся в 15:30 по московскому времени.

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