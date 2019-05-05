Сульшер: "МЮ" не заслуживает находиться в топ-4"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал комментарии после игры против "Хаддерсфилда" (1:1).

"Жаль, что не получилось одержать победу. Соперник очень сильно давил на нас, ведь они играли перед своими фанатами и хотели их порадовать. Мы не заслуживаем находиться в топ-4. У нас были шансы закрепиться там, однако мы их упустили", - приводит слова Сульшера ВВС.

Напомним, что за тур до конца чемпионата "МЮ" занимает шестое место в АПЛ, которое гарантирует выход в квалификационный раунд Лиги Европы.

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