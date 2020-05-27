Сульшер: "Надеюсь, Игало сможет завоевать трофей с "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает об арендованном у "Шанхая Шеньхуа" футболисте Одиона Игало.
Контракт игрока рассчитан до конца мая.
"Одиона, вероятно, вернется. Его аренда рассчитана до конца мая. Мы ведем переговоры. "Шанхай Шеньхуа" великолепно отнеслись к нам, позволив Игало играть за клуб его мечты. Думаю, он сможет завершить начатое, завоевав с нами сезон. Чемпионат Китая скоро начнётся, так что мы просто ждём", - цитирует Сульшера официальный сайт клуба.
В этом сезоне 30-летний игрок участвовал в 4 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями.
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|Команда
|М
|О
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|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18