Сульшер: "Надеюсь, Игало сможет завоевать трофей с "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер: "Надеюсь, Игало сможет завоевать трофей с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает об арендованном у "Шанхая Шеньхуа" футболисте Одиона Игало.

Контракт игрока рассчитан до конца мая.

"Одиона, вероятно, вернется. Его аренда рассчитана до конца мая. Мы ведем переговоры. "Шанхай Шеньхуа" великолепно отнеслись к нам, позволив Игало играть за клуб его мечты. Думаю, он сможет завершить начатое, завоевав с нами сезон. Чемпионат Китая скоро начнётся, так что мы просто ждём", - цитирует Сульшера официальный сайт клуба.

В этом сезоне 30-летний игрок участвовал в 4 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями.

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