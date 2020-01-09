Сульшер намерен приобрести шесть игроков этой зимой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер планирует усилить состав этой зимой. Об этом сообщает The Times.

По данным источника, специалист намерен приобрести около шести футболистов. Кого именно Сульшер хочет видеть в команде - пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что клуб интересуется Донни ван де Беком из "Аякса", Джейдоном Санчо из дортмундской "Боруссии", Артуро Видалем из "Барселоны" и к многим другим игрокам.

После 21 тура АПЛ "МЮ" занимает 5 место в турнирной таблице.

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